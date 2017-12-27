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Akar, Tunus Savunma Bakanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Tunus Savunma Bakanı ez-Zubeydi ile görüştü.

Akar, Tunus Savunma Bakanı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Tunus Savunma Bakanı Abdulkarim ez-Zubeydi ile görüştüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan, Çad ve Tunus'taki resmi temaslarına Orgeneral Akar'ın da iştirak ettiği belirtildi.

Orgeneral Akar'ın bugün Tunus Savunma Bakanı Abdulkarim ez-Zubeydi ile bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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