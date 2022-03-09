Akar: Uçak ve gemiler için olumlu yanıt aldık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün telefonda görüştü.

TBMM'de soruları yanıtlayan Akar, görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar, Şoygu ile olumlu bir görüşme yaptıklarını, görüşmede ateşkesin sağlanması ile Türkiye'nin uçakları ve gemilerinin güvenliği konularını ele aldıklarını söyledi.

Akar, "Onların Türkiye'ye gelmesini konuştuk. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişme bekliyoruz. Hem Rus hem Ukrayna limanında bekleyen gemilerimiz var. Olumlu yanıtlar aldık." ifadelerini kullandı.

Akar, "Ticaret gemilerimizin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya sağlayacak." dedi.