Akar'dan Afganistan havalimanıyla ilgili açıklama: Temaslar sürecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan ve Tacikistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler ile gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliev ile görüştüklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Caparov’a Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Görüşmelerimizde kendi görüşlerimizi aktardık, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Onlar da görüşlerini, çalışmalarını paylaştılar. Son derece yapıcı, samimi görüşmeler oldu. Kırgızistan bizim kardeşimiz. Onlarla beraber savunma ve güvenlik konularında uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar var. Bunları bir kez daha gözden geçirdik. Bir taraftan personelin eğitimi, tatbikatlar ve askeri eğitim iş birliği konularını görüştük diğer taraftan silahlı kuvvetlerin teçhizi bakımından savunma sanayi alanında neler yapılabileceğine yönelik karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konularda yaklaşımlarımızın bir ve benzer olduğunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyduk. Çeşitli konularda mutabakat sağladık."

Cumhurbaşkanları başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını ve ileriye dönük bir yol haritasını ortaya koyduğunu aktaran Akar, "Bunu detaylandırıp savunma ve güvenlik konusunda neler yapabileceğimizi görüştük. Önümüzdeki günlerde bunların uygulamasına başlayacağız. Bu çalışmaların sadece iki ülke açısından değil, Orta Asya’daki tüm dost ve kardeş ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek yönüyle de katkı sağlayacağını değerlendiriyorum." diye konuştu.

ABD’li teknik heyetin ziyareti

Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ABD’den gelen teknik heyet ile yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine Akar, "Afganistan’daki kardeşlerimizin geleceği ve onların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından bu konu büyük önem arz ediyor." dedi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın 6 yıldır Türkiye tarafından işletildiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi’nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümeti ile bir anlaşmaya varılması, diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD’lilerle temaslarımız sürüyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte. Afganistan bizim kardeşimiz. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz."

ABD’li teknik heyetlerin görüşmelerin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Akar, "Temaslarımız sürüyor, sürecek." yanıtını verdi.