Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

12 Ağustos 2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile enerji kaynakları arama çalışmaları üzerinden başlayan gerilimi diyalog ile çözmek istediklerini belirterek, Türkiye’nin çıkarlarını koruyacağını söyledi.

Akar Reuters'e yaptığı açıklamada, “Tüm bunlara rağmen, sağduyunun üstün geleceğine inanmak istiyoruz. Hem sahada, hem masada biz uluslararası hukukun, iyi komşuluğun ve diyaloğun tarafındayız. Uluslararası hukukla uyumlu barışçıl yollarla siyasi çözümler bulmak istiyoruz. Şu bilinmelidir. Denizlerimiz bizim mavi vatanımız. Her bir damlası değerlidir.” ifadelerini kullandı.

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