Akar'dan 'dörtlü toplantı' açıklaması: Tahıl koridoru prensipte tamam

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin mesafe alınıyor. Tahıl koridoru için bir plan ve genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldığını kaydeden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu hafta yeni bir toplantının muhtemel olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri de değerlendiren Akar, ilgili bakanlık ve kurumların birçok ikili toplantı icra ettiğini belirtti.

Son olarak 13 Temmuz'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul'da dörtlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, toplantı kapsamında Ukrayna ve Rusya Federasyonu askeri heyetlerinin ilk defa BM mensupları ile beraber aynı masa etrafında bir araya geldiğini vurguladı.

Bakan Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel. Bu kapsamda İstanbul'da bir harekat merkezinin kurulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlar söz konusu" açıklamasında bulundu.