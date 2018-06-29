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Akar'dan Menbiç açıklaması

Genelkurmay Başkanı Akar, YPG'nin Menbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Akar'dan Menbiç açıklaması
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Akar, son aylardaki operasyonlarla başta Irak'ın kuzeyinde olmak üzere, bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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