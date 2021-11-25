Akaryakıt bayisi suçlamaları onur sorunu yaptı

Mehmet KARA

TABGİS, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışların bayi kârını azalttığı için istasyoncuların zararına olduğunu açıkladı, zamma ilişkin istasyoncuları suçlayan bazı haberlerin de üyelerin onurunu zedelediğini vurguladı.

Akaryakıt fiyatlarında artış yaşanacağına ilişkin haberleri yalanlayan EPDK’nın açıklamasına, sektörel kuruluşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası PÜİS’ten sonra Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası TABGİS de bir açıklama yayınladı. Açıklamada, akaryakıt fiyatlarının artacağına ilişkin haberlere yönelik EPDK açıklamasına destek ifadeleri yer aldı.

Zamlar istasyonlara zarar

Fiyatların artacağına ilişkin yayınları spekülatif haberler olarak nitelendiren TABGİS yönetimi, bu haberlerden akaryakıt bayilerinin de son derece olumsuz yönde etkilendiğini vurguladı. TABGİS açıklamasında, “Ayrıca, her fiyat artışı istasyonlarımıza ürün temini için ihtiyacımız olan sermaye gereksinimimizi artırarak bir açık oluşturmakta ve bu açık zaten çok kısıtlı olan dağıtım payımızdan karşılandığından bayileri oldukça zorlamaktadır” denildi.

Bayilerin mesleki onuru söz konusu

İstasyonlarındaki tüm satışların ve pompa fiyat değişikliklerinin anlık olarak EPDK tarafından izlendiğini vurgulayan TABGİs yönetimi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “fiyat artışı haberleri nedeniyle istasyonlara akın edilmesi neticesinde stokları tükenip ürün satışını yeniden ürün temin edilinceye kadar gerçekleştirememiş bayilerin mal satışını kestikleri, bir ikmal sıkıntısı yaşandığı vb. algıları oluşturmak niyetiyle çıkarılan bu ve benzeri haberler de, 7 gün 24 saat ve her koşulda alnının akıyla mesleğini icra etmeye çalışan bayilerin mesleki onurlarını zedelemektedir.”

Üstün hizmet kalitesi vurgusu

TABGİS bayilerin gerek verdiği üstün kalitede hizmetler, gerekse son teknolojiye sahip ekipman ve teknik donanımları ile dünya sıralamasında üst seviyede akaryakıt istasyonlarına sahip olduğunu vurguladı. Açıklamada “Kıvanç duyduğumuz bu özelliklerden ödün vermeden ve kesintisiz olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz” denildi.