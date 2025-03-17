Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (17 Mart 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. 17 Mart 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...
Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (17 Mart)
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 17 Mart 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
17 Mart 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları
Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 45.23 TL/LT
Motorin: 45.41 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 45.08 TL/LT
Motorin: 45.29 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 45.78 TL/LT
Motorin: 46.14 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.15 TL/LT
Motorin: 46.51 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT