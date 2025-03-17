Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (17 Mart 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (17 Mart)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 17 Mart 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

17 Mart 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları

Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 45.23 TL/LT

Motorin: 45.41 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 45.08 TL/LT

Motorin: 45.29 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.78 TL/LT

Motorin: 46.14 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.15 TL/LT

Motorin: 46.51 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT