Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (21 Ocak 2025)
İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. 21 Ocak 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Benzin ve motorin fiyatları, geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından sabit kaldı. İşte 21 Ocak 2025 tarihi itibarıyla benzin, motorin (mazot), LPG (Otogaz) fiyatlarındaki son durum...
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında, 21 Ocak 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'nin ekonomik koşulları, fiyatların genel seyrini etkilemeye devam ederken, haftanın ilk gününde fiyatların sabit kaldığı bildirildi.
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam, indirim geldi mi?
Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar dikkat çekmişti. 16 Ocak 2025 tarihinde motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam gelirken, benzinin litre fiyatı 18 Ocak 2025'te 91 kuruş artmıştı.
Akaryakıt fiyatları, 21 Ocak itibarıyla şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası:
Benzin: 46.22 TL/LT
Motorin: 47,28 TL/LT
LPG: 26,49 TL/LT
Anadolu Yakası:
Benzin: 46,07 TL/LT
Motorin: 47,17 TL/LT
LPG: 25,89 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46,72 TL/LT
Motorin: 47,95 TL/LT
LPG: 26,39 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47,10 TL/LT
Motorin: 48,32 TL/LT
LPG: 26,24 TL/LT