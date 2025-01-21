Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (21 Ocak 2025)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında, 21 Ocak 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'nin ekonomik koşulları, fiyatların genel seyrini etkilemeye devam ederken, haftanın ilk gününde fiyatların sabit kaldığı bildirildi.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam, indirim geldi mi?

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar dikkat çekmişti. 16 Ocak 2025 tarihinde motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam gelirken, benzinin litre fiyatı 18 Ocak 2025'te 91 kuruş artmıştı.

Akaryakıt fiyatları, 21 Ocak itibarıyla şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 46.22 TL/LT

Motorin: 47,28 TL/LT

LPG: 26,49 TL/LT

Anadolu Yakası:

Benzin: 46,07 TL/LT

Motorin: 47,17 TL/LT

LPG: 25,89 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46,72 TL/LT

Motorin: 47,95 TL/LT

LPG: 26,39 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47,10 TL/LT

Motorin: 48,32 TL/LT

LPG: 26,24 TL/LT