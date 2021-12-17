Akaryakıt ürünlerine bir zam daha

Akaryakıt ürünlerine dolar/TL'deki yükselişten kaynaklı zamlar sürüyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve otogaza zam yapıldığını duyurdu.

Motorine 1 lira 14 kuruş, benzine 69 kuruş, LPG'ye 70 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar pompa fiyatlarına yansıyacak.

İşte 3 büyük ilde akaryakıt fiyatları

Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.