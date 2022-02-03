'Akaryakıta gelen 5 kuruşluk zam, raflara 15 kuruş olarak yansıyor'

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, partisinin Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ana gündeminin hayat pahalılığı olduğunu belirterek, milletin derdinin zamlar ve yoksulluk olduğunu söyledi.

Vatandaşı en çok etkileyenin de akaryakıta yapılan zamlar olduğunu vurgulayan Güzelmansur, 2021 yılında benzine 32 defa zam yapıldığını, bunların 12'sinin pompaya yansıdığını ve benzine gelen 13 indirimden sadece dördünün pompaya yansıtıldığını ifade etti. Güzelmansur, 2021 yılında motorine 28 kez zam yapıldığını ve bunların 10'unun pompaya yansıdığını, motorine gelen 10 indirimin ise sadece ikisinin pompaya yansıtıldığını savundu.

2022 yılında ise bir aylık dönemde benzin ve motorine dört kez zam yapıldığını anımsatan Güzelmansur, "Benzine gelen zam 2 lirayı, motorine gelen zam 3 lirayı aştı." dedi.

Güzelmansur, "Akaryakıtta yapılan zamlar sadece akaryakıtla sınırlı kalmıyor; iğneden ipliğe her şeye zam gelmesine sebep oluyor. Akaryakıta gelen 5 kuruşluk bir zam raflara 15 kuruş olarak yansıyor." ifadesini kullandı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise akaryakıttaki zamların vatandaşların ciddi anlamda giderlerini yükselttiğini söyledi.

Diğer bir enerji maliyetinin ise elektrik olduğunu anlatan Yalım, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek zamlarıyla bir ay önce karşı karşıya geldik." dedi.

Yalım, bazı iş yerlerinin zam öncesi ve sonrasına ilişkin elektrik faturalarını basın mensuplarına gösterdi.