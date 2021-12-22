'Akaryakıtta doğrudan indirim yüzde 30 olmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki düşüş nedeniyle akaryakıt ürünlerinde yapılacak indirimin pompa fiyatlarına yansıtılmamasına tepki gösterdi.

Akın, açıklamasında şunları kaydetti:

“İktidarın ekonomide aldığı yanlış kararlar nedeniyle akaryakıt ürünlerine, son iki ay içerisinde pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 20’nin üzerinde zam yapılmıştır. Döviz kurundaki her artış doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıtılmış, bu süreç içerisinde benzin ve motorinin litre fiyatları 12 lira sınırına dayanmıştır. İktidar, kurdaki her artışı doğrudan akaryakıt ürünlerine yansıtmış; bu süre içerisinde, pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde neredeyse 2 günde bir zam yapılmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda akaryakıt ürünlerinde doğrudan bir indirim yapılması beklenirken iktidar, vatandaşı umursamadığını bir kez daha göstermiştir. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; akaryakıttan alınan ÖTV tutarı, döviz cinsinden fiyatların azalış tutarı kadar artırılacak. Buna göre; döviz kurundaki yükselişi art arda gelen zamlarla doğrudan vatandaşa yansıtan iktidar, döviz kurundaki düşüşü ise ÖTV payını artırmak için kullanacak. Karara göre; akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV’nin payı, 2 lira 70 kuruş tutarında artırılacak.

İktidar, akaryakıttan alınan ÖTV’yi artırmak yerine, dövizdeki yüzde 30 oranındaki düşüşle 22 Kasım 2021 tarihli fiyatı pompa fiyatlarına yansıtmalıdır. Bu kapsamda, 21 Aralık 2021 tarihi itibariyle planlanan akaryakıt zamları iptal edilmiştir. Ancak zamların iptal edilmesi tek başına yeterli değildir. Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak 11 lira 6 kuruş olan benzinin litresi 8 lira seviyesine indirilmelidir. Benzer bir şekilde litre fiyatı 11 lira 50 kuruş olan motorinin fiyatı da 8 lira seviyesine düşürülmelidir. Litre fiyatı 9 lira 5 kuruş olan LPG otogazın fiyatı da 6 lira 50 kuruş seviyesine bir an önce indirilmelidir. Başka bir deyişle; akaryakıt fiyatlarında döviz kurundaki düşüş dikkate alınarak ÖTV payı artırılmamalı, doğrudan yüzde 30 oranında indirim yapılmalıdır.”