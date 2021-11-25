Akaryakıtta yeni zam yolda: Benzin ile motorin 10 lirayı aşacak

Dolar/TL'de yaşanan yükselişten kaynaklı akaryakıt ürünlerine zamlar sürüyor.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtildi.

Dün de benzine 1,02, motorine 1,06 ve LPG otogaza 65 kuruş zam yapılmıştı.

Zam artışı uygulamaya konulduğu takdirde yeni fiyatlar şu şekilde olacak:

Benzin

İstanbul - 10,15 lira

Ankara - 10,2 lira

İzmir - 10,22 lira

Motorin

İstanbul - 10,2 lira

Ankara - 10,26 lira

İzmir - 10,28 lira

Otogaz

İstanbul - 8,25 lira

Ankara - 8,3 lira

İzmir - 8,13 lira