Akaryakıtta yeni zam yolda: Benzin ile motorin 10 lirayı aşacak
Benzine 46, motorine 43 ve otogaza 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Dolar/TL'de yaşanan yükselişten kaynaklı akaryakıt ürünlerine zamlar sürüyor.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtildi.
Dün de benzine 1,02, motorine 1,06 ve LPG otogaza 65 kuruş zam yapılmıştı.
Zam artışı uygulamaya konulduğu takdirde yeni fiyatlar şu şekilde olacak:
Benzin
İstanbul - 10,15 lira
Ankara - 10,2 lira
İzmir - 10,22 lira
Motorin
İstanbul - 10,2 lira
Ankara - 10,26 lira
İzmir - 10,28 lira
Otogaz
İstanbul - 8,25 lira
Ankara - 8,3 lira
İzmir - 8,13 lira