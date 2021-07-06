Akbank'tan erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi

Kullanıcılar Akbank mobil uygulamasına girmekte sorun yaşıyor. Akbank mobil uygulamasının yanı sıra, bankanın pek çok hizmetine erişimde de zaman zaman sorunlar yaşanırken, bu sorunun neden kaynaklandığı, bir siber saldırı olup olmadığı araştırılıyordu. Kullanıcılar, "Akbank çöktü mü" sorusuna yanıt ararken, beklenen açıklama bankadan geldi.

Akbank'tan kesintiye ilişkin yapılan açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Akbank sisteminde meydana gelen sorun nedeniyle bankanın müşterileri bankanın hizmetlerinden faydalanamıyor. Akbank'ta benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmış, müşteriler geçici bir süre işlem gerçekleştirememişlerdi.