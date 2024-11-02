Akbaşoğlu: Kaotik bir ortam oluşturmaya çalışan muhalefeti bütün Türkiye izliyor

Ahmet Özer'in, söz konusu soruşturmanın selameti açısından açığa alındığını anlatan Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Bu, 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun' çerçevesinde kamuda disiplin soruşturması veya yargısal soruşturma neticesinde olağan bir uygulama" dedi.

Özer'in tutuklanması üzerine CHP'nin takındığı tavrı da eleştiren isim, "Aynı şekilde Anayasa'nın 127'nci maddesinde, içişleri bakanının mahalli idare organları, yani belediye başkanı, belediye meclis veya belediye encümeni, muhtarlar veya il özel idareleriyle ilgili maddeye göre geçici olarak görevden alma yetkisini gerek Anayasa, gerekse Belediye Kanunu 47. maddesi net şekilde düzenlemişken, terörle irtibatı ve iltisakı olan kişilerle ilgili soruşturmayı bağımsız şekilde yürüten yargı organlarına her türlü hakareti yapan ve bu konuda kaotik ortam oluşturmaya çalışan muhalefet yaklaşımını bütün Türkiye birkaç gündür izliyor, görüyor" dedi.

"Hem içeride hem dışarıdaki bütün planları çöp sepetine atmalıyız"

Akbaşoğlu konuya yömnelik sözlerini, "Türkiye'yi dışarıdan tehdit eden bir ortamda, 'Nil'den Fırat'a büyük İsrail'i gerçekleştireceğiz' diyen Netanyahu'nun kabinesinin her türlü soykırımcı, siyonist ideolojiyi ortaya koyduğu bu çerçeve içerisinde dahi Türkiye'nin iç cepheyi omuz omuza, dışarıya dönük olarak bu tehlikeleri bertaraf etmek gerektiği halde, bunları bir kenara bırakarak Türkiye'yi karışıklığa maruz bırakmaya çalışan muhalefet anlayışına hep beraber milletçe 'dur' demeliyiz. Allah'ın izniyle hem içerideki hem dışarıdaki bütün planları çöp sepetine atmalıyız" diyerel sonlandırdı.