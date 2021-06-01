Akbil yenileme yerleri nereler? Akbil yenileme nasıl yapılır?

Akbil yenileme işlemi, toplu taşıma kullananlar tarafından merak ediliyor. İstanbulkart'ın kırılması, kaybedilmesi ya da vizelenmesi için gerekli işlemler akbil yenileme noktalarından yapılıyor. İstanbul'da çok sayıda noktada akbil yenileme işlemi yapılabiliyor.

Akbil vizeleme nasıl yapılır?

Akbil yenileme işlemi Biletmatik'ler aracılığıyla yapılabiliyor. Bunun için öncelikle akbilinizi Biletmatik'e dokundurarak gelen ekrandan vizelemeyi seçmeniz gerekiyor. 5 TL karşılığında vizeleme işlemi yapılıyor. Bu noktada bir sorun yaşanması halinde ise ALO 153'ten Beyaz Masa'ya ulaşarak destek alabilirsiniz.

Akbil yenileme nasıl yapılır?

Akbil yenileme işlemleri İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden yapılıyor. İstanbul'da toplamda 37 yerde bulunan bu merkezler 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Akbil yenileme merkezleri ve çalışma saatleri

Aksaray Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Avcılar hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Avcılar Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Bağcılar hafta içi: 08:30 12:00-13:00 17:30

Bahçelievler hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Bakırköy Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Beşiktaş hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Beşiktaş Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Beyazıt Beyaz Masa hafta içi: 09.30 - 18.30

Beykoz Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Beylikdüzü hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Beylikdüzü Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Büyükçekmece Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Çatalca Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Çekmeköy Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Esenler Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Eyüp Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Gayrettepe hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Gaziosmanpaşa hafta içi: 08.00 - 17.00

Kadıköy hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Karaköy hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Kartal hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Kartal Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Mobil İstanbulkart Başvuru Merkezi Hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Otogar Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Pendik Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Sarıyer Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Silivri Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Sultanbeyli hafta içi: 08.30 - 17.30

Sultanbeyli Beyaz Masar hafta içi: 08.30 - 17.30

Şirinevler Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Şişli Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Taksim Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Topkapı Hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Ümraniye Hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00

Ümraniye Çarşı Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Üsküdar Beyaz Masa hafta içi: 08.30 - 17.30

Yenibosna Hafta içi: 08.30 - 17.30 Hafta sonu: 09.00 - 17.00