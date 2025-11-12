Akdeniz beşik gibi sallandı: Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'ı hatırlatıp uyardı
Akdeniz'de meydana gelen ve Kıbrıs'ta da hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi. Akdeniz adeta beşik gibi sallanırken Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine işaret ederek kritik bir uyarıda bulundu.
Kıbrıs'ın güney batısında saat 12.31'de kaydedilen ilk deprem 5,2 büyüklüğünde, 12.36'da yaşanan deprem 3,5, 12.41'deki sarsıntı 4,8 ve 12.59'daki deprem 4,2 büyüklüğünde ölçüldü.
Yarım saat içinde peş peşe meydana gelen depremler Kıbrıs başta olmak üzere Antalya ve Adana'da da hissedilirken AFAD 16 ila 14 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.
"Depremlerin geleceği belliydi"
Deneyimli jeolog Prof. Dr. Naci Görür, art arda gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu.
Helen-Kıbrıs Fay Zonu'na dikkat çeken ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine işaret eden Prof. Dr. Görür, "Depremlerin geleceği belliydi" dedi, bölgeye çok fazla stres transferi olduğunu ifade etti.
Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişt pic.twitter.com/OtZ4e7RSNS— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 12, 2025