Akdeniz beşik gibi sallandı: Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'ı hatırlatıp uyardı

Kıbrıs'ın güney batısında saat 12.31'de kaydedilen ilk deprem 5,2 büyüklüğünde, 12.36'da yaşanan deprem 3,5, 12.41'deki sarsıntı 4,8 ve 12.59'daki deprem 4,2 büyüklüğünde ölçüldü.

Yarım saat içinde peş peşe meydana gelen depremler Kıbrıs başta olmak üzere Antalya ve Adana'da da hissedilirken AFAD 16 ila 14 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

"Depremlerin geleceği belliydi"

Deneyimli jeolog Prof. Dr. Naci Görür, art arda gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu.

Helen-Kıbrıs Fay Zonu'na dikkat çeken ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine işaret eden Prof. Dr. Görür, "Depremlerin geleceği belliydi" dedi, bölgeye çok fazla stres transferi olduğunu ifade etti.