Akdeniz Elektrik'e 18,8 milyon lira Isparta faturası

Mehmet KAYA

EPDK tarafından Isparta elektrik kesintisi nedeniyle dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik’in 15 milyon 583 bin TL tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

EPDK’dan yapılan açıklamada, Kurul’un abonelerin her birine 109 TL, diğer abone gruplarına ise gücüne bağlı olarak 1307 TL’ye kadar tazminat ödeyecek. Şirket bu tazminatların yanında ayrıca 3 milyon 236 bin TL de idari para cezasını ödeyecek.

Şubat ayındaki yoğun kar yağışı sonrası kentte uzun süreli elektrik kesintisi meydana gelmişti.