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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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