Son dakika, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem! SON DEPREMLER, İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim son depremler listesi, Az önce deprem mi oldu? Akdeniz deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Akdeniz'de saat 07:20'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6.34 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, saat 07.20'de kaydedilirken sarsıntının, yerin yaklaşık 6,34 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
16 Ekim son depremler listesi
08:01 – Ula (Muğla) – 3.2
08:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:30 – Milas (Muğla) – 1.5
07:20 – Akdeniz – 4.3
06:52 – Simav (Kütahya) – 1.1
06:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:09 – Gediz (Kütahya) – 1.3
06:08 – Pamukkale (Denizli) – 0.9
05:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:50 – Akdeniz – Kaş (Antalya) – 2.0
05:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
05:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
05:07 – Akdeniz – Fethiye (Muğla) – 1.2
05:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04:57 – Honaz (Denizli) – 2.0
04:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6