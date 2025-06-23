Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu? Son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 15.37'de, Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz 4.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü, Akdeniz’in doğu açıkları olarak belirlenirken, sarsıntının yerin yaklaşık 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Son depremler listesi...
15:37 – Akdeniz – 4.4
15:15 – Çekerek (Yozgat) – 3.0
14:56 – Düziçi (Osmaniye) – 2.9
14:12 – Havran (Balıkesir) – 1.6
13:06 – Bigadiç (Balıkesir) – 2.1
12:55 – Ulaş (Sivas) – 2.2
12:24 – Ege Denizi, Didim (Aydın) açıkları – 1.6
11:53 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4
11:36 – Ayn el-Arab (Suriye), Akçakale (Şanlıurfa) yakınları – 1.9
11:27 – Köyceğiz (Muğla) – 2.7