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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Yunanistan Dodecanese'nin 23,59 kilometre, Datça'nın ise 100,03 kilometre açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Akdeniz açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

Kaynak: AA

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