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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 22.35'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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