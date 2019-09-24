ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap