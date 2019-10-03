ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Vali Civelek: Herhangi bir olumsuzluk yok

Muğla Valisi Esengül Civelek yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

depem

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap