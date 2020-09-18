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Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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