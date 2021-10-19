Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.