Akdeniz’de büyük tehdit: Yerli balıklar göç ediyor yerini zehirli balıklar alıyor

Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığı artış gösterirken, deniz yaşamı da durumdan etkiledi. Prof. Dr. Mavruk, deniz suyu sıcaklığında ciddi bir artış olduğunu belirterek, son 10 yılda Doğu Akdeniz üzerinde ısınmanın şiddetlendiğini kaydetti.

"Beklediğimiz en yüksek sıcaklık derecesini aştı"

Deniz suyundaki ısınmasının, küresel ısınmayla paralel devam ettiğinin altını çizen Mavruk şöyle devam etti:

"Gelişen sanayiyle birlikte artan karbon salımları, atmosferde sera etkisi oluşturuyor ve deniz suyu ısınıyor. Deniz suyu sıcaklığı son derece önemli. Isınma kış mevsiminde gerçekleşiyor. Bu sene sıcaklık 18-19 santigrat derecelere ulaştı. Beklediğimiz en yüksek sıcaklık 16-17 santigrat dereceydi ve onu aştı. En düşük 13 santigrat derece beklerken 15 santigrat dereceleri zor gördük."

Yerli balıkların yerini, zehirli balıklar alıyor

Bu ısınmanın, denizdeki canlıların bütün yaşamını etkilediğini anlatan Mavruk,şunları kaydetti:

"Bizim bölgemizdeki canlılar sıcak suyu seven, ılıman türde canlılar. Ancak suların ısınmasıyla barınma alanı bulamıyorlar ve Akdeniz'in yerli türleri artık göç ediyor. Bunların bıraktığı alanlar ise Süveyş Kanalı yoluyla sıcak suları seven canlılarla doluyor. Eskiden balıkçılığımızın çok önemli türlerinden olan 'Berlam' bu bölgelerde artık sık karşılaşılmayan tür arasında yer alıyor. Bunların yerine ise Gargur, Balon Balığı veya Aslan Balığı gibi dokularında zehir barındıran, ekonomik değeri olmayan türler geliyor."

Makro politikalar geliştirmek gerekiyor

Mavruk, tehdidin önüne geçmek için bazı makro politikalar geliştirmek gerektiğini ifade ederek, uluslararası toplumun da küresel ısınmayı daha hızlı kontrol altına alması gerektiğini söyledi.