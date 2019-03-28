Akdeniz'de kaçırılan gemi kurtarıldı
Libya'da kaçırılan tanker Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.
Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.
Malta ordusundan yapılan açıklamada, Akdeniz'de hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin düzenlenen operasyonla ele geçirildiği bildirildi.
52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu öğrenildi.
Tankerindeki mürettebatın güvende ve sağlıklı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tankerindeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu belirtildi.
Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün akşam saatlerinde Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirilmişti. 52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu belirtilmişti.
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