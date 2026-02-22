Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Son depremler listesi 22 Şubat 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Akdeniz'de korkutan deprem!
Antalya- Kaş'ta sabah saat 07:58'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 17.14 km derinliğinde gerçekleşti.
Antalya bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana geldi.
Saat 14.34'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçülürken, depremin yerin 17.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
22 Şubat 2026 - Son depremler listesi
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.2 - Derinlik: 7.23 km - Saat: 08:00
• Akdeniz - Kaş (Antalya) - 3.5 - Derinlik: 17.14 km - Saat: 07:58
• Sındırgı (Balıkesir) - 3.5 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:54
• Menteşe (Muğla) - 1.0 - Derinlik: 6.94 km - Saat: 07:54
• Doğanşehir (Malatya) - 1.2 - Derinlik: 6.95 km - Saat: 07:47
• Doğubayazıt (Ağrı) - 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:44
• Sındırgı (Balıkesir) - 3.4 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:40
• Ege Denizi - Bodrum (Muğla) - 1.7 - Derinlik: 7.89 km - Saat: 07:37
• Kale (Malatya) - 0.8 - Derinlik: 7.14 km - Saat: 07:22
• İskenderun Körfezi - Payas (Hatay) - 1.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:11
• İskenderun Körfezi - Payas (Hatay) - 2.8 - Derinlik: 7.1 km - Saat: 07:09
• Sincik (Adıyaman) - 0.7 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:01
• Göksun (Kahramanmaraş) - 1.5 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 06:56
• Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.0 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 06:54
• Kale (Malatya) - 1.0 - Derinlik: 11.94 km - Saat: 06:48
• Saimbeyli (Adana) - 1.5 - Derinlik: 8.35 km - Saat: 06:41
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 - Derinlik: 6.75 km - Saat: 06:40
• Akdeniz - Kaş (Antalya) - 2.2 - Derinlik: 24.31 km - Saat: 06:24
• Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) - 2.2 - Derinlik: 4.09 km - Saat: 06:06
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 05:49