Akdeniz'de üst üste depremler
Akdeniz'de Muğla açıklarında sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre ilk deprem 5,4; ikincisi 4,3 şiddetinde gerçekleşti.
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İkinci deprem 08:43'te meydana geldi
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,97 kilometre, Marmaris'in ise 170 kilometre açıklarında saat 08.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 17,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.