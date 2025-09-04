Akdeniz’de yangın riski sürüyor: Türkiye ve Yunanistan’da 10 kat arttı

Akdeniz havzasında orman yangını riski, eylül ayının ilk yarısında da yüksek seviyede seyrediyor.

AB’nin Copernicus uydu izleme sistemi ve World Weather Attribution (WWA) raporları, iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye ve Yunanistan’da orman yangınlarının görülme ihtimalinin 10 kat arttığını ortaya koydu.

“Rüzgar, sıcaklık ve yanıcı madde yükü riski büyütüyor”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, AA’ya yaptığı açıklamada, yangın riskinin devam ettiğini belirtti:

“Yangın riskinin birkaç nedeni var. Rüzgarın şiddetli esmesi, sıcaklık ve nem koşulları, ormanlardaki yanıcı madde yükü yangınları doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla Akdeniz coğrafyasında hala risk devam ediyor.”

Serengil, kuraklık ve artan sıcaklıkların yangına hassas bölgeleri kuzeye kaydırdığını, bu nedenle daha önce yangın deneyimi az olan köy ve kasabaların da risk altında bulunduğunu ifade etti.

Sosyal faktörler de etkili

Prof. Serengil, kırsaldan kente göçün yangın riskini artırdığını vurguladı:

“Köylerde yaşayan insanlar yangına karşı farkındalık sahibiydi, müdahalede destek oluyordu. Göçle birlikte kırsal alanlar daha kırılgan hale geldi. Bu durum yalnızca Türkiye’de değil, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerde de görülüyor.”

Raporda dikkat çeken uyarılar

WWA raporuna göre, son yıllarda Türkiye’de ekim-nisan döneminde toplam yağışların yüzde 14 azalması, yaz aylarında daha kuru koşullara yol açıyor. Bu durum yangın ihtimalini artırırken, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş hızlanmazsa Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ta daha şiddetli ve kontrolü zor yangınların yaşanabileceği belirtiliyor.

Rapora göre, mevcut politikalar devam ederse yüzyıl sonunda sıcaklıkların 2,6 derece artması, yangınların yüzde 18 daha şiddetli hale gelmesine ve kontrol edilebilirliğinin yüzde 25 zorlaşmasına neden olacak.

Türkiye için uyarı: Kuzeye kayma ihtimali

Türkiye’de orman yapısının parçalı ve kırılgan olduğuna dikkat çeken Serengil, önümüzdeki yıllarda özellikle Artvin ve çevresinde yangın riskinin artacağı uyarısında bulundu.