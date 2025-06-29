Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Doğu Akdeniz'in belirli bölgelerinde etkili olacak fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor, fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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Akdeniz'in batısında ve doğusunda fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in (Antalya Körfezi) kuzey ve kuzeybatı açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.