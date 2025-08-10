Akdeniz'in gezgini yıllar sonra döndü! Caretta Caretta 'Tuba'ya yeniden takip cihazı takıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda faaliyet gösteren, 2009 yılında kurulan Türkiye'nin tek Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı deniz kaplumbağalarını tedavi ederek doğal yaşam alanlarına geri kazandırmaya devam ediyor.

2019 yılında da takip cihazı takılmıştı

Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından biri olan İztuzu'nda, yuvalarından çıkan yavrular denizle buluşturulurken, 2019 yılında uydu takip cihazı takılan ve 'Tuba' adı verilen bir kaplumbağa da tekrar doğal yaşamına bırakıldı. Tuba, önceki yolculuğunda Yunanistan, Malta, Tunus, İtalya, Arnavutluk ve Karadağ kıyılarını dolaşmıştı.

2024 yılında uydu sinyali kesilen Tuba'nın yeniden İztuzu'na dönmesi üzerine, ikinci kez uydu takip cihazı takıldı. Böylece hareketleri yeniden izlenmeye başlanacak.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın da katıldığı programda, tedavileri tamamlanan 7 yetişkin Caretta Caretta ve 20 yavru kaplumbağa denize bırakıldı.