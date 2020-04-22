AKİB’den Türkiye’ye 13.5 milyar dolarlık katkı

22 Nisan 2020

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 180 milyar dolarlık ülke ihracatına birlik olarak 13.5 milyar dolarlık güçlü bir katkı sunduklarını kaydetti.

Cumhuriyetin ilanından sonra Türk ürünlerinin yurt dışında satılmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları ile 1937 yılında kurulmaya başlayan ilk ihracatçı birliklerinden birisinin AKİB olduğunu belirten Hayri Uğur, “AKİB olarak dün olduğu gibi bugün de 80 yıllık tecrübemiz ve 16 bin ihracatçımız ile birlikte ürünlerimizin tüm dünyada hak ettiği değeri bulması, ülkemizin kalkınıp gelişmesi için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Atatürk’ün “Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılan zaferler yaşayamaz, az zamanda söner” sözünü hatırlatan Başkan Uğur, “Türk milletinin evlatları, bundan tam 100 yıl önce ülkenin ve milletin kaderine el koymak üzere TBMM’yi açarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurtuluş savaşını vermiş ve genç Cumhuriyet’in medeni toplumlar arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Atatürk’ün bu veciz sözü tam bağımsızlığın ve saygın bir ulus olmanın ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkün olacağını ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. İşte bu anlayışla yeni kurumlar oluşturularak ülkenin dört bir yanında fabrikalar açılmış, Cumhuriyetin medeni toplumlar arasındaki yerini alması için azim ve kararlılıkla yoğun bir çaba gösterilmiştir” diye konuştu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Egemenlik ve Ulusal Çocuk Bayramı’nın dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayan Başkan Hayri Uğur sözlerini TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak tamamladı.