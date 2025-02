Akıllara enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla kazınmıştı! 'Ateş hiçbir zaman sönmüyor'

6 Şubat 2023’teki büyük depremlerle birlikte “asrın felaketi” olarak tanımlanan trajedinin merkezi olan Kahramanmaraş’ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla hafızalara kazınan acılı baba Mesut Hançer, acısını hala ilk günkü gibi derin yaşıyor.

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nde meydana gelen yıkımda, 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer’in elini enkaz altından tuttuğu o anın fotoğrafı, geniş yankı uyandırmıştı. Depremin ikinci yılında, Hançer, kızının mezarını ziyaret ederek acısını bir kez daha dile getirdi.

The grief is incomprehensible. Mesut Hancer holds the hand of his 15-year-old daughter who has been crushed to death by rubble from the earthquake in Turkey. pic.twitter.com/tq4zMeX1eh