Akın: Akaryakıttaki indirimler yapılan zamları karşılamaktan çok uzak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Akın açıklamasında, “Brent petrol yüzde 30 geriledi, akaryakıt ürünlerindeki düşüş yüzde 9 ila yüzde 16’da kaldı. Zamların nedeni yanlış ekonomi politikalarıyla kurdaki yükseliş.” dedi.

Akın açıklamasında şunları kaydetti:

"İktidar sözcüleri Rusya-Ukrayna savaşı sırasında akaryakıt ürünlerine art arda yapılan zamları; uluslararası piyasalardaki artışa bağlamıştır. Akaryakıt ürünlerine neredeyse her gün gelen zamlara gerekçe olarak yalnızca brent petroldeki artış gösterilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasını yakından takip ettiklerini belirterek, zamlarla ilgili hiçbir sorumluluğu üzerine almamıştır.

Akaryakıt ürünlerine art arda gelen zamlara gerekçe gösterilen uluslararası petrol fiyatları yüzde 30 oranında düşerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye gerilemiştir. Ukrayna-Rusya gerilimi savaşa dönüşmeden önce 95 dolar düzeyindeki brent petrol dün itibariyle 100 doların altına inerek 98 dolardan işlem gördü. Ancak Türkiye’de 10 Mart 2022 tarihine kadar neredeyse her gün yapılan zamların pompa fiyatına yansıması hala sürmektedir. Brent petrol fiyatı inerken pompa fiyatlarının aynı oranda indirim yapılmaması iktidarın aldatmacasını ortaya koymaktadır.

"Değer kaybı pompa fiyatına yansıtılmadı"

Brent petrolde yaşanan artış gerekçe gösterilerek benzine yüzde 35, motorine ise yüzde 48 oranında zam yapılırken; brent petrol fiyatında yüzde 30’a yakın değer kaybı Türkiye’de pompa fiyatlarına tam olarak yansıtılmamıştır. 20 lira 50 kuruşa kadar zamlanan benzinin litresi 16 Mart itibarıyla yüzde 9 oranında indirimle 18 lira 74 kuruş; 22 lira 95 kuruşa kadar zamlanan motorinin litresi ise yüzde 16 indirimle 19 lira 33 kuruş olmuştur. Başka bir deyişle brent petrol fiyatları inerken; Türkiye’de art arda yapılan zamların yansıması hala geçerliliğini korumaktadır.

AK Parti iktidarı daha önce döviz kurunda yaşanan düşüşü pompa fiyatlarına yansıtmamış, akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinin payını artırmayı tercih etmiştir. Akaryakıt ürünlerinde son iki gündür pompa fiyatlarına yapılan düşüş, bu dönemde yapılan zamları karşılamaktan çok uzaktadır. Vatandaşımızın kendisini rahatlatacak bir indirim beklemektedir. İktidar bir an önce fahiş oranda artan ve pek çok sektörü zorlayan akaryakıt zamları için KDV’nin indirilmesi ve ÖTV’nin kaldırılması başta olmak üzere adım atmalıdır. Aksi takdirde akaryakıt ürünlerindeki bu fahiş fiyat enflasyonun daha da yükselmesine neden olacaktır."