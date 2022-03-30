Akın: Bir kuruş ödenmiyorsa niye 20 milyar 378 milyon lira ödenek ayrıldı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yap-işlet-devret (YİD) projelerine verilen garantiler konusunda açıklama yaptı.

Akın yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız hayat pahalılığı altında eziliyor. YİD projelerinde döviz üzerinden verilen garantileri vatandaşlarımız omuzluyor. İktidar sözcülerinin son dönemde yaptığı açıklamaların ise bu konuyu bilmedikleri değil de akıllarının karışık olduğunu gösteriyor. İktidar kurmayları, söz konusu YİD projelerinin kamuya yük getirmediğini ve hatta vatandaşın geçse de geçmese de ödeme yapmadığını savunurken; günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü’nden günde 6 bin aracın geçmesi bile çelişkiyi ortaya koymaktadır. Çanakkale Köprüsü’nün kamuya getireceği yük; ‘araç sayısına takılmayın’ denilerek geçiştirilemez.

“Garanti koşulları kamuoyundan gizleniyor”

Döviz kuru üzerinden gelir ve araç geçiş garantisi verilen söz konusu projelerle ilgili garanti koşulları kamuoyundan gizleniyor. İktidarın; YİD projeleri için devletin kasasından bir kuruş çıkmadığını savunmasına karşın yalnızca 2022 yılı için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçesine otoyol ve köprülere ödenecek garantiler için ayrılan tutar 20 milyar 378 milyon lirayı buldu. Bütçede yer alan bir yıllık garanti ödeneği iktidarın kamuoyunu yanılttığını gösteriyor.

“Döviz garantileri Türk lirasına dönüştürülmeli”

Türkiye’de istisnasız bütün vatandaşlarımızın satın alma gücü ve geliri düşerken, döviz üzerinden verilen garantilerin yükü her geçen gün artmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bilimsel olan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun projelere karşı değiliz. Karşı olduğumuz vatandaşlarımız enflasyon altında ezilirken, döviz kuru üzerinden verilen astronomik garanti tutarlarıdır. Bu kapsamda iktidarın döviz kuru üzerinden verdiği garantileri bir an önce Türk Lirası’na dönüştürmesi gerekiyor.

“Ticari sır olduğu gerekçesiyle gizlenen uygulama sözleşmelerini açıklamalıdır”

İktidar sözcülerinin sözde şeffaf olduğunu savunduğu YİD projelerine ilişkin uygulama sözleşmeleriyle ilgili kamuoyunda pek çok iddia bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na konu hakkında yönelttiğimiz sorulara ticari sır olduğu gerekçesiyle yanıt verilmiyor. YİD projelerinin tamamen şeffaf olduğunu savunan iktidar bu kapsamda kamuoyundan ticari sır olduğu gerekçesiyle gizlenen uygulama sözleşmelerini açıklamalıdır.”