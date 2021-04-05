Akın: Demiryollarına da yolcu garantisi mi verilecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, otoyol, köprü ve havalimanlarına döviz üzerinden verilen garantilerin ardından demiryollarına da benzer bir modelle yolcu garantisi verilmesinin gündemde olduğunu belirterek, “Yatırım programından çıkarılan İstanbul-Ankara Sürat Demiryolu’na kamu özel iş birliği modeliyle yolcu garantisi mi verilecek?” diye sordu.

CHP’li Akın yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Yıllar boyunca döviz üzerinden verilen garantiler, kurdaki artışla her gün daha da büyürken; bugüne kadar KÖİ’ler kapsamında verilen garantilerin toplam tutarının 140 milyar doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. Tüm bu gerçekler ortadayken; iktidarın otoyollar ve havalimanlarının ardından demiryollarında da ilk kez yolcu garantili bir KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) modelini hayata geçirmeye hazırlandığını duyuyoruz.

Öz kaynak kullanılarak yapılması planlanırken 2021 yılı yatırım programında çıkarılan Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu için kamu özel iş birliği modeliyle bir süreç gündemde. İktidarın yanlış ekonomi politikalarıyla Türkiye büyük bir buhran yaşıyor. Türkiye’de öz kaynak kalmayınca yurt dışından kredi getirmek için girişimlerde bulunuyor. Ancak yurt dışındaki kreditörler yalnızca garantili projelere destek veriyor.

Bize ulaşan bilgilere göre yatırım programından da çıkarılan Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu’na ilişkin yolcu garantili bir model için ciddi bir hazırlık yapılıyor. Kamu bütçesinden yalnızca 2020 yılında İstanbul Havalimanı’na yapılan garanti ödemesi 230 milyon Euro oldu. Havalimanlarında bile ulaşılamayan yolcu sayısına demiryollarında nasıl ulaşılacak? Demiryollarına garanti vermek yalnızca kamu zararına neden olacaktır. Demiryollarına yolcu garantisi demek vatandaşın cebinden alıp yandaşa vermektir. Yolcu garantili projeler bütçeye kara deliktir. Döviz üzerinden verilen garantilerin derhal Türk lirasına çevrilmesi gerekmektedir.”