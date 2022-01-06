Akın: Elektrik faturalarındaki zam kurnazlığını yargıya taşıdık

CHP'nin Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektrik faturalarına yapılan zammı yargıya taşıdıklarını söyledi.

CHP Genel Merkezi'nde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Akın, elektrikte kademeli tarifenin en az 230 kilovatsaatten başlatılması gerektiği ve sosyal tarife olması gerektiğini belirtti.

Akın şunları söyledi:

"AK Parti iktidarının elektrik faturalarındaki zam kurnazlığını yargıya taşıdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammına dönüşen, EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde, bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, büyük oranda elektriğe yapılan hukuksuz zamlara, Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum.

Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar, her şeye zam yapıldı. Hayat pahalılığı ile vatandaşımız yoksullaştırılıyor, mağdur ediliyor ve ezdiriliyor. Vatandaşın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden vatandaşımız, kazanan Saray ve eşrafıdır. İktidar vatandaşımızın bu sıkıntılarına rağmen ne yapıyor? İktidar sadece zam yapıyor. Vatandaşın mali yükünün azaltılması gerekçesiyle Meclis’ten geçirilen kanunla, ‘kademeli tarife’ adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar.

Kanun çıktı. Peki EPDK ne yaptı? Yılın son kurul toplantısında karar alarak kademeli tarifeyi ‘kademeli zamma’ hatta ‘kademeli zulme’ dönüştürdü. AK Parti iktidarının, yanlış ekonomik politikaları ve yanlış enerji politikaları yüzünden her geçen gün artan hayat pahalılığı, EPDK kurul kararıyla elektrik faturalarına yeni bir yük olarak vatandaşımızın sırtına yüklendi. Elektrik faturalarına yüzde 127’ye kadar varan fahiş zam yapıldı. EPDK kademeli tarifeyi getirmiş ve ilk kademeye yüzde 52 oranında zam yapmıştır. Bu yetmemiş gibi ikinci kademeye yani 150 kilovatsaatin üstündeki tüketimlere de yüzde 127 zam yapmıştır. Yani AK Parti iktidarı elektrik faturalarıyla vatandaşımızı adeta çarpmıştır.

"Yüzde 18 KDV oranı yüzde 1'e indirilmeli"

İşte biz bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği yargıya taşıdık. Ticarethane ve sanayi elektrik tarifelerine yapılan fahiş zamlar da hayat pahalılığı olarak vatandaşlarımıza çarşıda, pazarda, markette alışveriş yaparken geri dönecek. Yani AK Parti vatandaşlarımıza katmerli bir hayat pahalılığını reva görüyor.

Elektrikte kademeli tarife en az 230 kilovatsaatten başlatılmalı, sosyal tarife olmalıdır. Ayrıca doğal gazda da planladıkları kademeli tarife mevzuatı bir sosyal tarife olmalı, zam aracı olarak kullanılmamalıdır. Elektrik ve doğal gazdaki yüzde 18 KDV oranı yüzde 1'e indirilmelidir. Doğal gazdan alınan ÖTV kaldırılmalıdır. Fedakârlık yaptığını iddia eden AK Parti iktidarı asla doğru söylemiyor. Fedakarlığı yapan bu fahiş zamları göğüslemek zorunda bırakılan, vatandaşımızın ta kendisidir."