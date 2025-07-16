Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu için karar çıktı!
Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu’na 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. İmamoğlu, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından ise beraat etti.
Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı.
İmamoğlu hakkında açılan davada, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamaları yöneltilmişti.
Hedef gösterme suçundan beraat kararı
Mahkeme, İmamoğlu’na 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.
'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından ise beraat kararı çıktı.