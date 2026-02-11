Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Adalet Bakanı kim oldu?

Gece Resmi Gazete yayımlandı ve yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu. Yaşanan değişim sonrası aramalar yoğunlaştı ve Gürlek'in biyografisi sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar peş peşe "Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorularına cevap bulmaya çalıştı.

Akın Gürlek kimdir?

1982 yılında Nevşehir’de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra hâkimlik mesleğine başladı. Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan Gürlek, meslek hayatı boyunca ağır ceza yargılamalarında aktif rol aldı. 2021 yılında birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

İstanbul’da görev yaptığı dönemde 26., 37. ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde başkanlık yaptı. Bu süreçte yürüttüğü davalar ve aldığı kararlar nedeniyle sık sık Türkiye gündeminde yer aldı.

2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Akın Gürlek, bu görevi 7 Ekim 2024’e kadar sürdürdü.

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kararıyla 2 Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. 8 Ekim 2024 tarihinden itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.