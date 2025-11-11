Akın Gürlek ne zaman, saat kaçta konuşacak? Gürlek ne açıklayacak? İBB iddianamesi tamamladı mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bugün basın açıklaması yapacak. Gürlek'in ne açıklayacağı büyük merak konusu olurken bu gelişme sonrası "Akın Gürlek ne zaman, saat kaçta konuşacak", "Gürlek ne açıklayacak" soruları peşi sıra gelmeye başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bugün saat 14.30'da basın açıklaması yapacak. Genel beklenti Gürlek'in iBB iddianamesini duyurması yönünde...
Yeni Şafak gazetesi bugün yaptığı haberde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin tamamlandığını yazmıştı.
