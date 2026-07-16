Akın Gürlek'ten AHBAP soruşturması açıklaması: Bağışların hesabı verilebilmeli

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda geniş yankı uyandıran AHBAP Derneği soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin konuşan Gürlek, bağışlarla faaliyet gösteren tüm yapıların kamuoyuna hesap verebilir olması gerektiğini ifade etti.

Gürlek, "Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı, devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez" dedi.

"Yargı süreçlerini baskı altına alma girişimleri beyhudedir"

Soruşturmanın hukuki çerçevede sürdüğünü belirten Gürlek, yargı süreçlerinin ideolojik tartışmaların odağı haline getirilmesine tepki gösterdi.

Gürlek, "Yargı süreçlerinin ideolojik bir zemine çekilerek bağımsız mahkemeleri baskı altına almak isteyen her türlü girişim beyhudedir." ifadelerini kullandı.

"Türk yargısı somut delillere göre hareket eder"

Adalet Bakanı Gürlek, Türk yargısının kararlarını sosyal medyada oluşturulan gündemlere göre değil, hukuka ve delillere göre verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil; somut delillere, kanunlara göre hareket etmelidir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun."

Gürlek'in açıklamaları, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ve tutuklama kararlarının ardından kamuoyunda süren tartışmaların ortasında geldi. Bakanlık, yargı sürecinin bağımsız mahkemeler tarafından hukuki usuller çerçevesinde sürdürüldüğü mesajını verdi.