Akın Gürlek'ten bahis skandalına ilişkin açıklama: Yeni operasyon yolda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı geniş çaplı inceleme, Türk futbolunda büyük bir sarsıntıya neden olmuştu. Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem üzerinde yapılan araştırmada 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yürütülen süreçle ilgili yaptığı açıklamada sevk edilen ya da ceza alan hakem ve futbolcular hakkında otomatik olarak adli soruşturma başlatılacağına dair yanlış algıya dikkat çekti:

“Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor altını çizmek istiyorum.”

"Sürecin devam eden liglere zarar vermesini istemiyoruz"

Dosyaya yön veren en önemli unsurun MASAK raporu olduğuna işaret eden Gürlek, ilerleyen süreçte yeni bir operasyonun olabileceğinin altını çizerek, “Bizim şu aşamada en önemli işimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak" diye konuştu.

"Bilinen isimlere de operasyon gerçekleşebilir"

Spor Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam da soruşturmanın daha da derinleşebileceğini ifade etti. Sağlam, "Operasyon yapıldıktan sonra 152 hakemden bazılarına yönelik ayrım yapıldığı algısı yanlış. Suç işleyenin yanına kar kalmayacak. Bir operasyonla kapanacak bişey değil. Ülkede bilinen isimlerin de dahil olduğu kapsamlı bir operasyon yapılabilir. Kişilerin lekelenmeme hakkı çok önemli. Ucu kime uzanırsa uzansın kulüp başkanı kulüp yöneticisi de görebilirsiniz. Federasyonla bizim yürüttüğümüz süreç farklı" dedi.