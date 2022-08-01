Akın: İğneden ipliğe peşi sıra gelecek zamların habercisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 10 artışa tepki gösterdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“AK Parti iktidarı zor kış şartlarında vatandaşlarımıza yine karanlık günler yaşatacak. Doğal gaz zamları ne yazık ki durmayacak. Elektrik üretiminde yapılan yüzde 10 oranındaki zam elektrik zamlarının ve ardından da iğneden ipliğe peşi sıra gelecek zamların habercisi.”

2021 yılının Ağustos ayı için BOTAŞ’ın belirlediği tarifede bin metreküp doğal gazın 2 bin 60 TL olduğunu hatırlatan Akın, 2022 Ağustos ayında bin metreküp doğalgazın 13 bin 750 TL’ye çıktığına değindi. Akın, “Son bir yılda yüzde 567 oranındaki bu bir yıllık zam oranı AK Parti iktidarının Türkiye’yi nereye sürüklediğinin göstergesidir. Plansız programsız ve Rusya’ya göbekten bağlı bir enerji politikası ile enerjiyi yönetmeye çalışıyorlar. Enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Dolayısıyla Türkiye’yi de yönetemez. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor.” dedi.