Akın: İktidar kamu arazilerini umursamadan satıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanlığı kararıyla pek çok kamu kurumuna ait arazilerin satışının önünün açıldığını, mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ’a ait Aydın Didim’deki kamu arazileri üzerine otel projesi ve konut alanı yapılması yönündeki değişikliğe yapılan itirazların reddedildiğini açıkladı. Akın, “Kendi uçak filosuna dokunulmasını bile istemeyen iktidar, 83 milyon vatandaşımıza ait kamu arazilerini ise hiç umursamadan satıyor.” ifadesini kullandı.

Akın açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye için kritik bir konumda olan TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınmasının ardından yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla pek çok kamu kurumuna ait arazilerin de satılmasının önü açıldı. Kendi uçak filosuna dokunulmasını bile istemeyen iktidar, 83 milyon vatandaşımıza ait kamu arazilerini ise hiç umursamadan satıyor. Özelleştirme kapsamına alınan arazilerin neredeyse tamamında otel kurulması, konut ve ticaret alanları oluşturulması gibi imar planı değişiklikleri yapılıyor.

"İmar planlarında değişiklik"

Bu kapsamda daha önce özelleştirme kapsamına alınan ve mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı Muğla Bodrum, Ankara Çankaya, Eskişehir Tepebaşı, İstanbul Büyükçekmece, İstanbul Küçükçekmece, İzmir Konak’ta yer alan kamu arazilerine konut, otel, ticaret alanları yapılmasına yönelik imar planı değişiklikleri yapıldı. Ayrıca mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ’a ait Aydın Didim’deki kamu arazilerine de otel projesi ve konut alanı yapılması için değişikliğe yapılan itirazlar reddedildi.

Söz konusu kararla; Ankara Üniversitesi ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın kullandığı Antalya Manavgat’ta yer alan 157 dönüm kamu arazi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile SGK’nın kullandığı Aydın Didim’de yer alan 76 dönüm kamu arazi ile TCDD’ye ait Balıkesir Edremit’te yer alan 16 dönüm arazi de özelleştirme kapsamına alındı. İktidar bu arazilere de otel, konut alanı gibi imar değişiklikleriyle ranta açmayı hedefliyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri’ne ait İzmir, Tekirdağ ve Bursa’da bulunan kamu arazileri de özelleştirme kapsamına alındı.”