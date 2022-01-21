Akın: Şoför esnafı mucize mi yaratacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek için, bir tırla İstanbul’dan İzmir’e yola çıktı.

Akın ve Yalım, tır yolculuğu öncesinde İstanbul’da açıklama yaptı. Açıklamada Akın, şunları söyledi:

“Burada bir mücadelemiz var. Bu mücadele esnafımızın, kamyoncu esnafımızın, tırcımızın, otobüsçümüzün, taksicimizin, ulaşımdaki mücadele eden esnafımızın dertlerini, sıkıntılarını dile getirmek.

Zaten Türkiye’de çok büyük bir ekonomik buhran yaşanıyor. Türkiye’de ekonomik buhranın yanında bir de enerji buhranı var. Yani akaryakıt, elektrik hepsi içinde. Bir tanesi de tırlarımız. Çıkıyorlar yollarda; masraf çok, gelir yok. Peki, bu kardeşlerimizin, bu esnaflarımızın derdini duyan var mı? Yok. Duymayan, duymak istemeyen, görmek istemeyen, bilmek istemeyen bir iktidar var. Saray iktidarı…

Onların sayesinde, yanlış politikaları yüzünden esnafımız zarar ediyor ve kontak kapatmak durumuna gelmiş durumda. Biz de onların seslerini duyurmak, duymayanlara duyurmak, görmeyenlere göstermek için bir mücadele içerisindeyiz.

Onca kez söyledik. ‘Bu politikalarla, bu sıkıntılarla esnaf kontak kapatır’ dedik. ‘Enerji sorunu’ yaşanır dedik. ‘Ekonomi böyle yürümez’ dedik. Şimdi hep birlikte bunu vatandaşlarımız yaşıyor. Kaybedenler bizim vatandaşlarımız, kazananlar belli. Kazananlar, ‘beşli çete’ ve saray ve eşrafı. Bu yönetim olduğu sürece de bu zamlar bitmek bilmez.

Tırımızın önüne yazdık. Kamyoncunun hakkını kamyoncuya vermek zorundayız. Çünkü bu, ekmek teknesi. Bu tekne de çalışmak zorunda. Bakın akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, kamyoncuyu tırcıyı perişan etti. Dediğim gibi de AK Parti iktidarı sessiz.

Aslında biliyor ne çektiğini, ama işine gelmiyor. Biz, duymaları, görmeleri için mücadele ediyoruz. Daha önceki gün 52 kuruş mazota zam geldi, dün de benzine 46 kuruş zam geldi. Yani bir dolar, mazotun altında kaldı.

Cüzdanları boş vatandaşlarımızın, tencereleri boş. Araçlarında depoları boş. Sadece, maalesef sadece saray ve eşrafının cepleri dolu. Bu da vatandaşımızı isyan ettiriyor. Bakın, AK Parti iktidarında döviz aldı başını gitti ve dolar 18 liradan, 13 liraya düştü. Yükselirken zammı yapanlar, düşerken görmezden geldiler. Vatandaşımızın aklıyla alay eder gibi bu fiyatları indirmediler. Onların yerine hep ayrı bir vergiyle bunları eklediler. Biz CHP olarak esnafımızın, kamyoncunun, tırcının, dolmuşçumuzun, taksicimizin ve tüm şoför esnafımızın haykırışlarını duyduk. Biliyoruz ve yaşıyoruz. Onun için, onların seslerini duyurmak için de bu tırımızla birlikte yollara düştük.

Güzegahımız, İstanbul’dan İzmir… Gıda yüklü bir tırımızla sorunları vatandaşımızla paylaşacağız ve bunun dönüşünde de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da raporlayacağız.

Güzergahımız toplam 580 kilometre. Ücretli otoyolları kullanacağız. Bu güzergahtaki gişelerden geçeceğiz. Kınalı Fatih otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kurnaköy Mermerciler Gişesi, Osmangazi Köprüsü ve İzmir otoyolu ile tırımızla yolculuk yapacağız. İstanbul’dan İzmir’e yolculuk yapan bir tırın ödediği otoyol ücreti, aralıkta 1980 liradan 2400 liraya çıktı. 50 günde… 50 gün bile değil. Akaryakıt yüzde 52 arttı bu süreçte. Bir ayda 1890, oldu 2980. Bunun altından kalkmak mümkün mü? Değil. Yalnızca yol ve yakıt bile 50 günde bu kadar yükselirken, şimdi soruyorum bizim şoför esnafımız ne yapsın? Ne yapsınlar? Mucize mi yaratacaklar?

"Nakliye maliyeti vatandaşın cebine yansıyor"

Nakliye maliyeti artışları da otomatik vatandaşımızın cebine yansıyor, raflara yansıyor. Yani burada yapılan artışlar, raflara yansıyacak tabi ki. Bu da Türkiye’deki hayat pahalılığını çok daha fazla artıracak. İstanbul ve İzmir arasında tırla gerçekleşen nakliyede yüzde elli üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Şu kısacık bir süre içerisinde. Şimdi bu sektörün maliyetleri ve temel ihtiyaçlarımız yükseliyor. Bakın, aralık ayı başından bu yana mazot, motorin 9 liraydı. Bir yıl önce 6,5 liraydı, bugün 14 lira 30 kuruş. Allah aşkına bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir iş bilmezliktir? Nasıl bir plansızlıktır, programsızlıktır? 50 günde yüzde 52,5 arttı. Bu tırcı esnafı ne yapacak? Bu ekmek teknesini nasıl götürecek? Nasıl bunun altından kalkacak? Aralık ayının başında İstanbul İzmir arası ortalama 1890 liraydı akaryakıt. Bugün 2890 lirayı geçti. Benzin, Aralık’ta 9 lira 66 kuruştan, bugün 13 lira 58 kuruşa çıktı. Ayrıca, beşinci sınıf tır, yap işlet devret modeliyle yapılan köprülerden, yollardan ve bu güzergahtan kullanılmak durumunda bırakılıyor. Şimdi bizde o güzergahtan gideceğiz. Buna göre bir tırın aralık ayındaki akaryakıt, otoyol, köprü maliyeti ortalama 3800 liradan 5300 liraya çıkmış durumda. Buna da bakım, onarım, lastik maliyeti yok. İşte biz, bunları yolda saniye saniye paylaşacağız. Özkan Yalım arkadaşımız da bu mesleğin içinden gelen Uşak milletvekilimiz, tırımızı kullanacak. Onunla beraber gideceğiz; şoför esnafımızın, tır esnafımızın sesini, çığlığını duyuracağız. Açık, net söyleyeyim bu iktidarla, bu anlayışla, bu kafayla zamlar bitmez. Çünkü, zamları bitirmek gibi bir niyeti yok. Daha doğrusu, Türkiye’yi iyi yönetmek, güzel yönetmek ekonomik koşulları iyi organize etmek diye bir şey yok. Şu anda ayrıca bir de doğalgaz krizi yaşıyoruz. Üst üste krizler üzerinde giden maalesef bir ülke durumundayız. Ama unutmayın, çare var. Çareler ve umutlar her zaman var. Bizler, CHP olarak şoför esnafımızın da milletimizin de her zaman yanındayız ve onlarla birlikteyiz.”

Yalım ise “Birazdan aracımızla hareket edeceğiz. Aracımızın deposu dolu. İzmir’e vardığımızda ne kadar yaktığını hesaplayacağız.” dedi.