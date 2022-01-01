Akın: Vatandaşlar yeni yılda enerji faturalarına yapılan fahiş zamlarla karşı karşıya kaldı

CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektrik, doğal gaz ve akaryakıta yapılan zamları, yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Akın’ın açıklamaları şöyle:

“AK Parti iktidarı; konu zam yapmak olduğunda ‘yerinde duramayarak kıpır kıpır’ olmaktadır. 2021 yılında enerji faturalarında zam üzerine zam yapan iktidar, 2022’de de vatandaşlarımıza yine zammı reva görmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımız, zorlu bir yıl olan 2021’i geride bırakırken; yeni yılın ilk dakikalarında temel bir hak olan enerji faturalarına yapılan fahiş zamlarla karşı karşıya kalmıştır.

EPDK’nın kararına göre günlük 5 kilovatsaat olmak üzere aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim düşük kademe, 150 kilovatsaat sonrası tüketim ise yüksek tarife olarak tanımlanmaktadır. Konutlarda kilovatsaat başına 0,9160 lira olan tarife 150 kilovatsaate kadar tüketimlerde yüzde 52 oranında artarak 1 lira 39 kuruşa; 150 kilovatsaat sonrası tüketim ise yüzde 127 oranında artarak 2 lira 7 kuruşa yükselmiştir. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi tarifesine yüzde 126; ticarethane tarifesine yüzde 128, tarımsal sulama tarifesine ise yüzde 95 oranında zam yapılmıştır.

"Asgari 230 KW tüketimin faturası 375 liraya çıkacak"

Kademeli tarifede düşük tarifede sınırın 150 kilovatsaat olarak belirlenmesi, Türkiye’de dört kişilik bir ailenin asgari tüketimi olarak kabul edilen 230 kilovatsaatin altında kalması nedeniyle vatandaşa kademeli zam olarak yansıyacaktır. Buna göre 230 kilovatsaat elektrik tüketen bir ailenin elektrik faturası yaklaşık 210 lira olurken; yaklaşık 375 liraya yükselecektir. Başka bir deyişle asgari tüketim olarak kabul edilen 230 kilovatsaat tüketime yapılan zam en az yüzde 78,5 olarak hesaplanmaktadır.

İktidar; kademeli tarife uygulamasını kara kışta vatandaşın fatura yükünü hafifletmek için değil, fahiş zam yapma aracı olarak kullanmıştır. Söz konusu zam oranlarıyla kademeli tarife amacından saptırılmıştır. Kademeli tarife konusunda kamuoyu yanıltılmış, kademe sayısı düşük ve yüksek olmak üzere yalnızca ikiyle sınırlandırılmış, iki kademe arasında ise yüzde 50 gibi çok yüksek bir zam oranı belirlenmiştir. Buna göre vatandaşların zamdan kaçması gibi bir ihtimal kalmamıştır. İstisnasız bütün konut aboneleri bu zamdan etkilenmek zorunda bırakılmıştır.

Elektriğe yapılan fahiş zammın yanı sıra kara kışta vatandaşlarımızın ısınma amacıyla kullandığı doğal gaz konut tarifesine de zam yapılmıştır. doğal gaz konut tarifesi yüzde 25, sanayi doğal gaz tarifesi yüzde 50, elektrik üretim santrallerinin doğal gaz tarifesi ise yüzde 15 oranında zamlanmıştır. Konutlarda ısınma amaçlı kullanıldığında asgari tüketim olan 300 metreküp doğal gazın faturası yapılan son zamla 650 liradan 815 lira düzeyine çıkmaktadır.

"Asgari ücretteki artışın yüzde 30'u cebe girmeden eridi"

İktidarın 2022 yılı asgari ücretine yaptığı artış oranı henüz vatandaşın cebine girmeden enerji faturalarına yapılan zamlarla erimeye devam etmektedir. Akaryakıt ürünleri, elektrik ve doğal gaza gelen zamlar nedeniyle asgari ücretin açıklandığı yaklaşık iki hafta içinde büyük oranda erimiştir. Elektrikte asgari tüketimin bedeli 165 lira artarken, doğal gazda ise ısınma amaçlı asgari tüketimin bedeli 160 lira yükselmiştir. Bir depo benzin ya da motorinin maliyeti de yaklaşık 70 lira artmıştır. Buna göre temel enerji ihtiyacının asgari düzeyde tüketilmesi durumunda aylık maliyeti 395 lira yükselmiştir. Buna göre asgari ücretteki 1400 lira tutarındaki artışın yüzde 30’u asgari tüketim yapılmasına karşın enerji faturalarındaki zamlar nedeniyle eriyecektir.

Enerjide yapılan bu fahiş zamlarla vatandaşın fatura yükünün katlanmasının yanı sıra; sanayide üretim maliyetleri de artarak raf fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır. Başka bir deyişle vatandaş bu zammı hem faturalar aracılıyla doğrudan hem de çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yaparak dolaylı olarak ödemek zorunda kalacaktır. Akaryakıt, elektrik ve doğal gaza yapılan fahiş zamlar tüm sektörlerin maliyetlerini yükselterek hayat pahalılığını daha da artıracaktır.

İktidarın 81 ilde yüksek fiyatlara yönelik yaptığı denetimlerin tamamen bir illüzyon olduğu bu fahiş zamlarla ortaya çıkmıştır. Fiyat artışının tek sorumlu iktidarın yanlış ekonomi politikaları ve üretim maliyetlerini katlayan zamlardır. Söz konusu fahiş zamlar öncesi ekranlarda ‘En ucuz elektrik tarifesi Türkiye’de’ diye açıklamalar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı; bu fahiş zamların gerekçesini de vatandaşa açıklamalıdır. İktidarın ‘Enerji faturalarında fedakârlık yapıyoruz’ söyleminin tamamen aldatmaca olduğu da ortaya çıkmıştır."