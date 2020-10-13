Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisini ziyaret etti

13 Ekim 2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi Cumhuriyetçi Türk Partisini (CTP) ziyaret etti.

Akıncı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Genel Merkezi'nde görüştü.

Görüşmede, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve CTP milletvekili Asım Akansoy da hazır bulundu.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Akıncı ile Erhürman açıklamalarda bulundu.

Akıncı, geçen pazar cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunun yapıldığını hatırlatarak CTP'nin bu seçimde önemli bir oranda oy olmayı başardığını dile getirdi.

CTP'nin 50 yıllık geçmişinde demokrasi, barış ve Kıbrıs'ta çözüm yolunda epey emek vermiş bir siyasal parti olduğuna işaret eden Akıncı, "Önümüzdeki süreçte yürünecek yolda, kendilerinin (CTP) katkılarının da her zaman gerekli ve yararlı olacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Akıncı, CTP'nin akşam yapacağı Parti Meclisi toplantısında, 2. turda kime destek vereceğinin belirleyeceklerini vurgulayarak bugün kendisinin bu doğrultuda herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.

"Bizim, CTP ve onların kadrosuyla ortak paydamız oldukça geniştir." diyen Akıncı, "Yıllarca aynı mücadele kulvarlarında bulunduk. Bir önceki seçimin 2. turunda da çok değerli destekleri oldu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de verecekleri karar doğrultusunda bu sürecin daha ileri bir noktaya taşınabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

"En önemli unsur, gerginliklerin yaşandığı bir süreç olmaması"

Erhürman da Akıncı ve beraberindekilere ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, "Seçimle ilgili bizim açımızdan en önemli unsur, önümüzdeki sürecin geride bıraktığımız dönemde yaşanan gerginliklerin yaşandığı bir süreç olmamasıdır." dedi.

Seçim sonrasının kendileri için önemli ve halkın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Erhürman, seçim sonrası içerideki ve dışarıdaki sorunlarla birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edebilmek için gerginliklerin ortamının bir an önce yumuşatılması gerektiğini belirtti.

Erhürman, bu akşam CTP Parti Meclisi'nin toplanacağını ve 2. tura yönelik kararlarını açıklayacaklarını aktararak, "Elbette bu karar, ilkelerine, kuruluş amaçlarına, bugüne kadarki çalışmalarına ve politikalarına dayanan bir karar olacak." diye konuştu.

Geçen pazar günü yapılan seçimde, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar yüzde 32,34, Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,84, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 21,67 oy almıştı.

Tatar ve Akıncı seçimin ikinci turunda yarışacak.

Kaynak: AA